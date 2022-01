Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: beim Verstauen der Einkäufe Geldbörse aus Pkw gestohlen

Freiburg (ots)

Während eine Frau am Samstag, 08.01.2022, gegen 11.10 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes, ihre Einkäufe in den Kofferraum des Pkw verlud, öffnete wohl ein Unbekannter die Beifahrertür und entnahm aus der Handtasche der Frau deren Geldbörse. Die Handtasche stand auf dem Beifahrersitz. In der Geldbörse befanden sich Identiätsdokumente, Bankkarten sowie Bargeld.

