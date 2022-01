Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Trunkenheitsfahrt - Junger Mann muss mit zur Blutentnahme

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.01.2022, gegen 23:55 Uhr, wurde ein 23-jähriger in einem Renault in der Hauptstraße in Wehr von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aus diesem Grund musste der junge Mann mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

