Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Junger Mann verunfallt alkoholisiert - auch sein verständigter Freund verliert den Führerschein

Freiburg (ots)

Am Samstag, 08.01.2022, gegen 00:15 Uhr, verunfallte in der St. Josef-Straße in Wehr ein 19-Jähriger mit seinem Fiat. Aufgrund seiner mutmaßlichen Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Danach überschlug sich sein Auto, es entstand Totalschaden. Er hatte dabei viel Glück und wurde nur leicht verletzt. Jedoch stellte die Polizei fest, dass der junge Mann alkoholisiert war. Nachdem ein Atemalkoholtest mehr als 1,5 Promille ergab, musste er mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Zuvor verständigte der Verunfallte jedoch einen Freund, der ihn mit seinem Auto vom Unfallort abholen sollte. Es kam schnell der Verdacht auf, dass auch der 21-jährige Freund alkoholisiert sein dürfte. Auch bei ihm ergab ein Test durch die Polizei mehr als 1,1 Promille und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Führerscheine beider junger Männer wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell