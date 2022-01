Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einsätze von Feuerwehr und Polizei

Freiburg (ots)

Am Wochenende sind Feuerwehr und Polizei zu zwei Einsätzen in Rheinfelden ausgerückt. Am Samstag, 08.01.2022, gegen 18:00 Uhr, erfolgte die Alarmierung wegen eines Kaminbrandes. Glanzruß hatte sich in dem Schornstein entzündet. Die Feuerwehr brauchte nicht einzugreifen, der Schornsteinfeger übernahm das Weitere. Es entstand kein Sachschaden. Am Sonntag, 09.01.2022, kurz vor 19:30 Uhr, löste der Brandalarm in einem Pflegeheim aus. Höchstwahrscheinlich hatte ein erhitztes und rauchendes Kirschkernkissen diesen ausgelöst. Ein Feuer gab es nicht.

