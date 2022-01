Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Warenumtausch läuft völlig aus dem Ruder - Ermittlungen gegen Kundin und Verkäuferin

Freiburg (ots)

Der Umtausch eines gekauften Korbes in einem Geschäft in Rheinfelden lief am Samstag, 08.01.2022, völlig aus dem Ruder. Gegen 17:45 Uhr war eine 34 Jahre alte Frau in dem Geschäft erschienen, um einen ein paar Tage zuvor erworbenen, allerdings beschädigten Korb umzutauschen. Dieses Ansinnen wurde seitens einer Verkäuferin verweigert, da die Kundin keinen Personalausweis dabei hatte. So schnappte sich die Kundin nun einen neuen Korb, ließ den alten zurück und ging zu ihrem geparkten Fahrzeug. Dort soll die Verkäuferin die Kundin leicht verletzt haben, als sie versuchte, den Korb wieder an sich zu nehmen. Die Kundin zeigte den Sachverhalt bei der Polizei, was Ermittlungen gegen Sie und die Verkäuferin zur Folge hat.

