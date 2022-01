Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.01.2022, gegen 10:20 Uhr, wurden bei einem Auffahrunfall in der Eisenbahnstraße in WT-Waldshut zwei Personen leicht verletzt. Ein 44-Jähriger in einem Seat musste aufgrund technischer Probleme bis zum Stillstand bremsen. Eine hinterherfahrende 29-Jährige in einem Audi erkannte dies offensichtlich zu spät und prallte mit dem Seat zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 40.000 Euro.

