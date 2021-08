Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Autos am Auedamm aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Unbekannte haben am gestrigen Dienstagabend am Kasseler "Auedamm" drei Autos aufgebrochen. Zwar machten die Täter kaum Beute, sie richteten beim Aufbrechen der Wagen jedoch mehrere Hundert Euro Schaden an. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit, in der ein weißer Mercedes CLA, ein grüner Chevrolet Spark und ein grauer Hyundai i20 aufgebrochen wurden, lässt sich auf den Zeitraum zwischen 18:30 und 19:00 Uhr eingrenzen. An den drei Pkw, die gegenüber der Hausnummer 53 auf dem Parkplatz abgestellt waren, schlugen die Täter die Scheiben der Beifahrertüren ein. Anschließend durchsuchten sie die Autos nach Wertsachen. Während die Auto-Aufbrecher in dem Mercedes und dem Hyundai keine Beute machten, stahlen sie aus dem Chevrolet eine im Fahrzeug abgelegte Handtasche. Eine Passantin fand die Tasche kurze Zeit später nicht weit entfernt am Auedamm und gab sie auf dem Polizeirevier ab. Nach ersten Feststellungen hatten die Täter das Bargeld herausgenommen und die Tasche dann weggeworfen.

Die weiteren Ermittlungen zu den drei Auto-Aufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell