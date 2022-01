Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Verkehrskontrolle endet mit Führerscheinentzug

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 08.01.2022, gegen 12.00 Uhr, kontrollierte in der Hauptstraße die Verkehrspolizei Weil am Rhein einen 32-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bei dem 32-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab ein Ergebnis von fast 1,4 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt.

