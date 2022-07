Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Westerholt - Geldbörse gestohlen

Am Montagnachmittag, den 18.07.2022 wurde einem 82-Jährigen vermutlich im Aldi-Markt in Westerholt seine Geldbörse gestohlen. Eine Suche nach dem Portmonee verlief zunächst ohne Erfolg. Einen Tag später wurde es beim Tedi-Markt in Westerholt aufgefunden, allerdings ohne Bargeld und EC-Karten. Der Geschädigte vermutet, dass der Diebstahl erfolgte während er einem jungen Mann im Eingangsbereich dabei half, einen Karton ins Regal zu stellen. Wer Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls geben kann, wende sich an die Polizeistation in Schweindorf unter 04975/75694-0. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang möglichst wenig Bargeld mitzunehmen, Wertsachen immer körpernah zu tragen, Taschen stets verschlossen zu halten und im Gedränge besonders aufmerksam zu sein. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de

Friedeburg - Polizei sucht flüchtigen LKW-Fahrer

Am gestrigen Mittwochmittag befuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer mit seinem LKW die Friedeburger Schulstraße und bog nach rechts in den Strooter Weg ein. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab und beschädigte eine Hecke und ein Verkehrsschild. Außerdem wurde ein zweites Verkehrsschild beschädigt, das dort mobil aufgestellt war. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort und schleifte dabei Teile des Verkehrsschildes mit. Diese Teile beschädigten in wenigen Metern Entfernung einen Blumenkübel und blieben dann auf der Fahrbahn liegen. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht und damit die Ermittlung des flüchtigen Fahrers werden an die Polizeidienststelle in Wittmund unter 04462/911-0 erbeten.

