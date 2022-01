Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bauwagen - Bankkarten und Bargeld aus Autos gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bauwagen

Wartenberg. Unbekannte hebelten in der Zeit von Montag (10.01.) bis Donnerstag (13.01.) die Tür eines Bauwagens im Hainigweg im Ortsteil Angersbach auf. Anschließend entwendeten die Einbrecher ein Verlängerungskabel mit einem Adapter für ein Stromaggregat im Gesamtwert von circa 50 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Bauwagen entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bankkarten und Bargeld aus Autos gestohlen

Alsfeld. In der Nacht zu Dienstag (04.01.) kam es im Ortsteil Eudorf zu insgesamt vier Diebstählen aus Autos. Zur Tatzeit waren die Fahrzeuge in den Straßen "Zur Schwalmau", "An der Welzbach" und "Am Feldgarten" abgestellt. Die Langfinger entwendeten Bankkarten und mehrere hundert Euro aus den vier Pkw. Anschließend nutzten die Täter die EC-Karten, um sich zwischen 4.40 Uhr und 4.50 Uhr an umliegenden Automaten mit Zigaretten zu versorgen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell