Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Geldbörse entwendet - Gleich zwei Geldbeutel in zwei Bekleidungsgeschäften gestohlen - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld - Ein Geschäft in der Straße "Am Wilhelmshof" wurde in der Nacht zu Freitag (08.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür versuchten die Einbrecher unbefugt in die Verkaufsräumlichkeiten zu gelangen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten am Freitag (08.10.), in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr, die Geldbörse einer 73-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Homberger Straße stahlen die Langfinger die schwarze Ledergeldbörse unbemerkt aus dem Einkaufskorb der Dame. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gleich zwei Geldbeutel in zwei Bekleidungsgeschäften gestohlen

Bad Hersfeld - Am Samstagvormittag (09.10.), gegen 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte die Geldbörsen von gleich zwei lebensälteren Damen. Die Langfinger stahlen einer 75-jährigen Frau das Portemonnaie aus deren Rucksack und einer 84-jährige Dame aus ihrem am Rollator befindlichen Korb. Zur Tatzeit befanden sich die Damen in zwei unterschiedlichen Bekleidungsgeschäften in der Breitenstraße. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Sorga - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (10.10.) das vordere amtliche Kennzeichen HEF-TP 8 eines schwarzen Renault Captur. Das Auto stand zur Tatzeit neben einem Wohnhaus in der Kathuser Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell