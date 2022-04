POL-RBK: Bergisch Gladbach - WhatsApp-Betrug: 48-Jährige um vierstellige Geldsumme betrogen

Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstag (12.04.) ist es erneut zu einem dreisten Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Bergisch Gladbacher Innenstadt gekommen. Bereits am Vortag (11.04.) war in der gleichen Filiale ein 29-Jähriger mit Parfum im Wert von über 1.000 Euro ertappt und festgenommen worden. Diesmal wurde ein 24-jähriger Bergisch Gladbacher vorläufig festgenommen, nachdem er in dem Drogeriemarkt in der ...

