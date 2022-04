Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Festnahme nach Parfumdiebstahl

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (12.04.) ist es erneut zu einem dreisten Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Bergisch Gladbacher Innenstadt gekommen.

Bereits am Vortag (11.04.) war in der gleichen Filiale ein 29-Jähriger mit Parfum im Wert von über 1.000 Euro ertappt und festgenommen worden.

Diesmal wurde ein 24-jähriger Bergisch Gladbacher vorläufig festgenommen, nachdem er in dem Drogeriemarkt in der Hauptstraße drei Parfumflaschen gestohlen hatte.

Gegen 16:00 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, wie der 24-Jährige die Parfumflaschen in seiner Jackentasche verschwinden ließ und ohne zu bezahlen aus dem Laden ging.

Als man ihn daraufhin außerhalb des Geschäftes festhielt und auf den Diebstahl ansprach, versuchte er zu flüchten und verletzte die Mitarbeiterin dabei leicht.

Der 24-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und hat aufgrund ähnlicher Delikte bereits Hausverbot in der Filiale. Er wurde von der alarmierten Polizei vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Bergisch Gladbach verbracht. Die Ware mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich konnte wieder an die Filiale ausgehändigt werden. (ch)

