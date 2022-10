POL-EU: Zusammenstoß mit Fahrzeug - Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Euskirchen (ots) - Am Freitag (30. September) gegen 20 Uhr wollte ein 56-jähriger Taxifahrer auf den Rüdesheimer Ring einbiegen und übersah in der einsetzenden Dunkelheit eine 73-jährige Fußgängerin. Die Euskirchenerin verletzte sich durch den Zusammenstoß und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

