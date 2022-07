Feuerwehr Essen

FW-E: Geräteschuppen und Stallungen gehen in Flammen auf, Feuerwehr rettet fünf Katzenbabys

Bild-Infos

Download

Essen-Vogelheim, Hafenstraße, 06.07.2022, 21:14 Uhr (ots)

Gestern Abend (06.07.2022) wurde die Feuerwehr Essen zur Hafenstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt sahen die ersten Kräfte der Feuerwache 3 eine starke Rauchentwicklung. Beim Eintreffen brannte ein Geräteschuppen mit angrenzender Stallung auf einer Grundfläche von rund 140 Quadratmetern. Die Flammen hatten bereits auf die Stallungen übergegriffen. Der Eigentümer gab an, dass sich die dort untergestellten Pferde glücklicherweise auf einem anderen Hof befanden. Es sollten sich jedoch fünf Katzenjungen in dem Gebäude befinden. Umgehend wurden eine Brandbekämpfung und die Rettung der Katzen eingeleitet. Alle fünf Katzenbabys konnten unverletzt gerettet und an den Eigentümer übergeben werden. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus, sodass nach kurzer Zeit die gesamten Gebäude in Vollbrand standen. Mit insgesamt sieben handgeführten Strahlrohren und einem Rohr über die Drehleiter konnte der Brand gelöscht werden. Im Laufe der Nacht erfolgten mehrere Brandnachschauen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck, der Grundausbildung, einem Rettungswagen und mehreren Sonderfahrzeugen für rund drei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 10:00 Uhr erfolgt eine weitere Brandnachschau.(CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell