Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer unterwegs

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (04. - 05.03.22) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich von Edenkoben. So wurden zwei Schaufenster von Ladengeschäften in der Tanzstraße und in der Weinstraße mit größeren Steinen beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 5.000 EUR. Zudem wurde der Schachtdeckel eines Straßenablaufs herausgehoben. Dieser wurde glücklicherweise durch einen Passanten wieder an seinen angestammten Platz verbracht, bevor etwas passieren konnte.

Zeugen, die Hinweise zu den Randalierern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell