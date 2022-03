Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer kam es am Freitag (04.03.) gegen 14:00 Uhr. Zuvor hatte der 57-Jährige aus der Verbandsgemeinde Edenkoben die K31 zwischen Edesheim und Edenkoben befahren. Als der Rollerfahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, wurde er von einem gerade überholenden PKW touchiert und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen am Ellbogen zu, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Gegen den Rollerfahrer und gegen die 50-jährige Autofahrerin aus Meckenheim (NRW) wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

