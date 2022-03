POL-PDLD: Hagenbach: Flucht über Hausdach

Wörth am Rhein (ots) - Ein 42- jähriger Autofahrer aus Wörth stand am Freitag gegen 07:50 Uhr im Einmündungsbereich im Bödel/Hanns-Martin-Schleyer Straße. Er rutschte mit dem Fuß von der Kupplung, so dass er einige Meter vorwärtsfuhr. Hier kam es dann mit einem querenden Fiat zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: S. ...

mehr