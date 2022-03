Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Feuerwehr Wörth rückt aus

Wörth am Rhein (ots)

Wegen einer leichten Rauchentwicklung, welche aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße austrat, musste die Freiwillige Feuerwehr Wörth am heutigen Tage, um 16:45 Uhr, ausrücken. Nach einiger Suche konnte schließlich die Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt werden. Wohl während Handwerksarbeiten war unbemerkt ein Schweißfunke in eine Dehnfuge übergesprungen, welche zusätzlich mit Dämmwolle gefüllt war. Diese entzündete sich und begann zu glimmen, was später zu der festgestellten Rauchentwicklung führte. Eine Gefahr für die Hausbewohner bestand nicht, ein Schaden an der Gebäudesubstanz entstand nach erster Einschätzung ebenfalls nicht. Die Schätzung des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch aus. Die Freiwillige Feuerwehr Wörth befand sich mit 8 Einsatzfahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls waren eine RTW-Besatzung und eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Wörth eingesetzt.

