POL-PDLD: Edenkoben - Fahrzeug beschädigt

Kandel (ots) - Eine 32-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrer 3-jährigen Tochter auf dem Kindersitz am Mittwoch, dem 02.03.2022, um 15.20 Uhr, den gemeinsamen Fuß-/Radweg in der Jahnstraße in Richtung Schwanenweiher. An der Einmündung zur Lindenstraße wurde sie von einer 51-jährigen Autofahrerin, die nach rechts in Richtung Lauterburger Straße abbiegen wollte, offenbar übersehen und es kam zum Zusammenstoß. ...

