Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Nach Unfallflucht durch Drive-In gefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette in der Böblinger Straße in Sindelfingen streifte am Samstag gegen 22.40 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Audi. Der Unbekannte soll im Anschluss durch den Drive-In des Schnellimbisses gefahren sein und sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt haben. Am Audi entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Es konnte ermittelt werden, dass der unbekannte einen Mercedes Vito einer Carsharing Agentur mit Freiburger Kennzeichen (FR-) gefahren haben soll. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0,bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, sich zu melden.

