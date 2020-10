Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mercedes beschädigt Gartenzaum in Malterdingen

Freiburg (ots)

LKR EM

- Malterdingen

Am Samstagabend, 24.10.2020, um 21:18 Uhr, ereignete sich in Malterdingen an der Ecke Lindenweg/Markgrafenhalde ein Verkehrsunfall. Ein silberner Mercedes, C-Klasse, beschädigte beim Abbiegen einen Metallzaun. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des silbernen Mercedes entfernte sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hauptstraße. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Telefon: 07641 5820.

Stand: 02:10 (SZ)

FLZ/as (re)

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell