POL-PDLD: Beim Gassi gehen Giftköder entdeckt

Bellheim (ots)

Am Dienstagabend entdeckte eine 53-jährige Spaziergängerin mit ihrem Hund einen sogenannten Giftköder. Dieser lag auf einem Weg parallel der Bahnhofstraße in Bellheim. Das präparierte Fleischstück wurde sichergestellt und wird nun untersucht. Zeugen, die ähnliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

