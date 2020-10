Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Brand durch Küchengeräte

Bild-Infos

Download

Steinweiler (ots)

Steinweiler; Am 20.10.2020 wurde ein Gebäudebrand in der Hauptstraße gemeldet. Nach den Löscharbeiten der verständigten Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es in der Küche im Bereich der dortigen Elektrogeräte vermutlich zum Brand kam. Bedingt durch die Brandausbreitung wurde die komplette Küche zerstört. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell