Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schwerer Verkehrsunfall fordert 4 Verletzte

Mönchengladbach-BAB 46 FR Erkelenz, 17.07.2022, 00:27 Uhr, Höhe AS Erkelenz-Ost (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der BAB A46 in Fahrtrichtung Erkelenz kurz vor der AS Erkelenz-Ost ein Verkehrsunfall mit insgesamt 2 Pkw und 4 verletzten Personen. Beide Pkw wurden stark deformiert. Alle Verletzten wurden noch an der Unfallstelle von einem Notarzt und den Besatzungen von insgesamt vier Rettungswagen notfallmedizinisch behandelt. Aufgrund der anzunehmenden Schwere der Verletzungen wurden die Verletzten in Notfallkrankenhäuser in Mönchengladbach und Erkelenz transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle mit Verkehrssicherungsgeräten ab und stellten vorsorglich Löschmittel bereit. Mit einem Lichtmast wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet. Für die Zeitdauer der Rettungsmaßnahmen wurde die A 46 in Fahrtrichtung Erkelenz durch die Polizei vollgesperrt.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), eine Drehleiter der FRW II (Holt), die Einheit Beckrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzt aus Erkelenz und insgesamt 4 Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell