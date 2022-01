Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei Remscheid sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstagmorgen (11.01.2021), kam es in Remscheid zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter beschädigte in diesem Zeitraum einen geparkten Jaguar an der Straße Henkelshof und entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

