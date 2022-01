Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden Einbruchsanzeigen. In Wuppertal brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Thorner Straße/Ahornstraße ein und entwendeten Tabakwaren. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit vom 10.01.2022, 20:00 Uhr, bis zum 11.01.20222, 07:55 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum der Tankstelle, beschädigten Inventar und flüchteten mit der Beute unerkannt. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür zu Lagerräumen an der Hubertusallee in der Zeit vom 20.12.2021, 16:00 Uhr, bis zum 11.01.2022, 19:45 Uhr, auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Röttgen gelangten Diebe in der Zeit vom 23.11.2021, 15:00 Uhr, bis zum 11.01.2022, 17:15 Uhr, unbefugt in ein Einfamilienhaus und suchten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten Vasen und Deko-Figuren. In Solingen an der Friedrich-Ebert-Straße warfen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht (12.01.2022), gegen 02:15 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals ein und entwendeten Mobilfunkgeräte aus der Auslage. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (hm)

