Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannter verübt Raub auf Bäckerei

Wuppertal (ots)

Gestern (10.01.2022) gegen 17:50 Uhr, kam es auf der Straße Am Diek in Wuppertal-Barmen zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Mann drohte der Angestellten einer Bäckerei mit einer Pistole und verlangte Bargeld. In der Folge schubste er die 62-Jährige, wobei sie eine leichte Verletzung erlitt. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber in Richtung Oststraße. Der Straftäter war mit einer blauen Jeans und einem grauen Anorak bekleidet. Die Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung des Unbekannten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

