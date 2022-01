Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der B 7 - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern, in den frühen Morgenstunden (09.01.2022, 01:20 Uhr) ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Ford-Transit in Richtung Robert-Daum-Platz, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort rammte er sieben geparkte Autos (Seat, Renault, Peugeot, zwei VW, Chrysler, Ford Transit) und mehrere Poller. Anwohner informierten die Polizei. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Unfallfahrer Alkohol getrunken haben könnte. In der Polizeiwache musste er eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. (sw)

