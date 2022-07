Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher schlägt Scheibe an Niester Gaststätte ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum gestrigen Montag in eine Gaststätte in Nieste eingebrochen und hat dort eher ungewöhnliche Beute gemacht: Neben einer Flasche "Jim Beam" nahm der Einbrecher auch ein EC-Kartenlesegerät mit. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Bei dem Einbrecher, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde, handelte es sich um einen schlanken Mann mit schwarzen Haaren, kurzem Vollbart und dunklem Teint, der eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose trug.

Der Einbruch in die Gaststätte in der Straße "Tannenhütte" hatte sich gegen 2:50 Uhr in der Nacht ereignet. Wie die am Morgen zum Tatort gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes feststellte, hatte der Täter mit einem Blumentopf aus dem Außenbereich eine Fensterscheibe eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in die Küche des Lokals eingestiegen. Anschließend begab er sich in der Gaststätte auf die Suche nach Wertsachen, ging aber bis auf die Flasche Whiskey und das Kartengerät leer aus. Durch den Hinterausgang flüchtete der Einbrecher letztlich nach draußen, wo sich seine Spur verliert.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell