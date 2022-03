POL-FR: Telefonausfall beim Polizeipräsidium Freiburg- Notruf funktioniert

Freiburg (ots) - Heute gegen 15.30 h wurde ein Feuer in einer Wohnung in der Karl-Herbster-Straße in Lörrach gemeldet. Die Feuerwehr Lörrach konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Bislang sind keine Verletzten zu beklagen, die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit starken Kräften im Einsatz. Nach derzeitigem Stand ist das Feuer in der Küche ausgebrochen, Ursache scheint Unachtsamkeit im ...

