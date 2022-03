POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeipräsidium Freiburg

Am 05.03.2022, gegen 23:40 Uhr, befuhr eine 47-jährige Autofahrerin die B 316 von Rheinfelden kommend in Fahrtrichtung Degerfelden. In Höhe der Wiechsmühle kam sie aufgrund ihrer Alkoholisierung von der Fahrbahn ab, wobei sich ihr Fahrzeug überschlug und auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Verletzt wurde weder sie noch ihr Beifahrer. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 EUR geschätzt. Bei der Fahrerin wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt, weshalb gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

