Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksamer Detektiv

Meiningen (ots)

Zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren betraten Dienstagnachmittag einen Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Sie entnahmen einen zum Verkauf ausgestellten Rucksack, entfernten das Preisschild und verstauten anschließend sämtliche Waren in diesem. Danach verließen sie den Markt über den Eingangsbereich, ohne für die Artikel zu bezahlen. Jedoch hatten die Diebe die Rechnung ohne den Ladendetektiv gemacht. Insgesamt stahlen die beiden Langfinger Waren im Wert von ca. 200 Euro und erhalten nun eine Anzeige.

