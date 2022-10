Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken und ohne Versicherung E-Scooter gefahren

Mechernich (ots)

Gestern kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizeiwache Schleiden auf der Landstraße den fließenden Fahrzeugverkehr. Dabei bemerkten sie einen 35jährigen E-Scooterfahrer aus Mechernich, der in erheblichen Schlangenlinien fuhr und beim Versuch von der Fahrbahn auf den Gehweg zu kommen beinahe stürzte. Bei der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,2 Promille. Darauf ordneten sie eine Blutentnahme an, die in den Räumen der Polizeiwache Schleiden entnommen wurde. Da der Scooter ohne Versicherung geführt und technisch verändert wurde, stellten die Beamten diesen sicher. Einen Führerschein besaß der Mechernicher nicht. Entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz sind eingeleitet.

