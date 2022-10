Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221007 - 1153 Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit Lkw und längerer Vollsperrung - Autofahrer geflüchtet

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07. Oktober 2022) kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer, ein 79-jähriger Mann, wurde leicht verletzt. Ein am Unfall beteiligter Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Ein 79 Jahre alter Mann war mit einem mit Kürbissen und Kartoffeln beladenen Lkw der Marke Scania gegen 01:30 Uhr auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Frankfurt-Süd wechselte unvermittelt ein Pkw von der mittleren Fahrspur nach rechts, wo sich der Lkw befand. Der 79-Jährige musste in der Folge mit seinem Gespann ausweichen und kam in der Anschlussstelle von der Fahrbahn ab, bis er schließlich auf einem Hügel in leichter Schieflage zum Stehen kam. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort. Der 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam später in ein Krankenhaus. An dem Lkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Anschlussstelle Frankfurt-Süd musste aufgrund der Bergung des Sattelzuges vollgesperrt werden. Durch die Sperrung kam es im Berufsverkehr zu Stau, welcher bis zu 12 km lang war. Die Sperrung konnte gegen 10:00 Uhr aufgehoben werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten und /oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 -46400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell