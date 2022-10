Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221007 - 1152 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Die Polizei nahm am gestrigen Donnerstag einen 21-jährigen Mann fest, der verdächtig wird, sich in der Öffentlichkeit in schamverletzender Weise entblößt sowie sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben.

Zuvor beobachteten mehrere Zeuginnen den Mann in der Nähe eines Spielplatzes in der Görlitzer Straße, wie sich dieser hinter Müllcontainern aufhielt. Gegen 17:15 Uhr sahen sie dann, wie der junge Mann seine Hose öffnete und augenscheinlich masturbierte. Der Verdächtige, 21 Jahre alt, konnte bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Sie leiteten gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell