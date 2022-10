Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221007 - 1148 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Dealers

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag beobachteten Zivilfahnder einen mutmaßlichen Drogenhändler bei der Ausführung seiner Tätigkeit im Bahnhofsviertel und nahmen ihn fest. Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 17:15 Uhr fiel den Ermittlern ein Mann in der Moselstraße auf, der offensichtlich rege dem Drogenhandel nachging. Nachdem die Beamten mehrere Übergaben an Suchtkranke mitbekommen hatten, nahmen sie den mutmaßlichen Drogenhändler fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Fahnder in dessen Unterhose 25 Gramm Amphetamin, mehrere Plomben mit insgesamt knapp fünf Gramm Heroin, fast zwei Gramm Crack sowie Bargeld und beschlagnahmten es.

Den 42-jährigen Dealer, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, lieferten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

