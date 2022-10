Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221006 - 1147 Frankfurt-Innenstadt/Altstadt: Bezug zur Meldung Nr. 1139 vom 14.10.2022 - Autofahrer nach Kiosküberfall gesucht

(dr) Wie den Medien bereits bekannt, kam es in der Nacht zum Dienstag, den 04. Oktober 2022, in der Fahrgasse zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung auf einen Kiosk. Drei bislang unbekannte Täter flüchteten nach der Tat mit einem weißen Auto.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem weißen Fluchtfahrzeug machen können, insbesondere nach den Fahrern bzw. Insassen einer schwarzen Mercedes C-Klasse und eines VW-Touran-Taxi.

Beide Fahrzeuge fuhren gegen 0:45 Uhr von der Battonnstraße auf die Berliner Straße. Zu diesem Zeitpunkt bog das Fluchtauto, ein weißer VW Golf oder Polo, von der Fahrgasse nach rechts in die Berliner Straße ein. Auf Höhe der Hasengasse blieben alle drei Fahrzeuge zunächst an einer roten Ampel stehen, während ein Fußgänger die Straße in Richtung der Hassengasse passierte. Der Mercedes wartete links neben dem weißen Pkw. Das Taxi stand hinter diesem und fuhr anschließend durch den Theatertunnel in Richtung Gutleutstraße. Gegebenenfalls konnte das Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt erneut von dem Taxifahrer gesichtet werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche die Täter in dem weißen Auto gesehen haben und diese beschreiben können, sich zu melden. Möglicherweise sind an dem Fahrzeug auch Besonderheiten (Beschädigungen, Aufkleber, etc.) aufgefallen.

Zeugen mögen sich bitte unter der Rufnummer 069 / 755-51299 mit der Frankfurter Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

