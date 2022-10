Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221006 - 1144 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme von Fahrraddieben

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen nahm die Polizei zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat in Sachsenhausen fest. Die beiden hatten es auf ein Damenrad abgesehen.

Gegen 06:30 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, weil sie zwei Männer im "Grethenweg" dabei beobachtete, wie diese sich an einem Fahrrad zu schaffen machten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die mutmaßlichen Diebe gerade im Begriff, das besagte Fahrrad wegzuschieben. Die Polizei nahm das Duo (42 und 45 Jahre alt) fest. Neben dem offensichtlich soeben geknackten Damenrad führten sie noch den ebenfalls gestohlenen Sattel eines weiteren Rads mit. Die Sattelstange wird von Fahrraddieben gerne als Hebel benutzt, um bestimmte Arten von Fahrradschlössern zu "sprengen". Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte bei dem 42-Jährigen noch eine geringe Menge Drogen auf und beschlagnahmten diese.

Die Polizei leitete gegen die beiden Tatverdächtigen Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und Drogenbesitzes ein. Während der 45-Jährige nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, brachten die Ermittler den wohnsitzlosen 42-Jährigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Am Folgetag wurde er nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell