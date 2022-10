POL-F: 221006 - 1143 Frankfurt-Innenstadt: Lebloser Mann auf Bahnsteig

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht zum Mittwoch (05.10.2022) ereignete sich im "Kaisersack" ein Straßenraub, bei dem ein 20-Jähriger die Geldbörse eines 58-jährigen Touristen erlangte. Doch der Räuber kam nicht weit. Der 58-jährige Geschädigte hielt sich gegen 01:10 Uhr in der Kaiserstraße auf und ging zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Offenbar erkannte im ...

mehr