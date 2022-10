Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221005 - 1140 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zum Mittwoch (05.10.2022) ereignete sich im "Kaisersack" ein Straßenraub, bei dem ein 20-Jähriger die Geldbörse eines 58-jährigen Touristen erlangte. Doch der Räuber kam nicht weit.

Der 58-jährige Geschädigte hielt sich gegen 01:10 Uhr in der Kaiserstraße auf und ging zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Offenbar erkannte im Bereich des "Kaisersack" ein 20-Jähriger die sich im nun bietende Gelegenheit und stieß den zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierten 58-Jährigen zu Boden. Hierbei gelangte er an dessen Portemonnaie, welches er aus der Hosentasche des zu Boden gestürzten Mannes entnahm. Danach setzte er sich von seinem Opfer ab. Ein aufmerksamer Zeuge meldete die Tat bei am Bahnhof eingesetzten Polizeibeamten, welche den Räuber im Rahmen der Fahndung noch in der Nähe festnehmen konnten. Der 20-jährige Tatverdächtige, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell