Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugenaufruf nach Unfall am Postplatz

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag vergangener Woche ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Straße "Postplatz" in Böblingen ein Unfall, bei dem ein 77 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie sich im Zuge der Ermittlungen ergab, dürfte eine bislang unbekannte Fußgängerin die Straße überquert haben. Der Radfahrer wollte dieser wohl ausweichen und stürzte. Zwei bislang unbekannte Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Sie hatten die Unfallstelle jedoch bereits vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Auch die Fußgängerin, die jung und blau bekleidet gewesen sein soll, konnte nicht mehr angetroffen werden. Insbesondere die beiden Zeugen, aber auch die unbekannte Frau werden nun gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500, mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

