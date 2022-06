Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brems- und Gaspedal verwechselt - Unfall mit 13.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da sie beim Wenden das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte, war eine 69 Jahre alte Hyundai-Fahrerin am Montag gegen 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt. Die Frau wollte wenden und nutzte hierzu eine Hofeinfahrt. Beim Befahren des Hofes kam es wohl zur Verwechslung der Pedale, so dass sie mit dem PKW gegen das Garagentor prallte. Dieses wurde hierbei zerstört. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell