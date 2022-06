Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 18.30 Uhr und Montag 06.55 Uhr trieben noch unbekannte Diebe in der Seestraße in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Täter hängten ein kleines Fenster, das sich oberhalb des eigentlichen Schaufensters eines Geschäfts befindet, aus und gelangten über die so entstandene Öffnung in den Verkaufsraum. Diesen durchsuchten sie und stahlen einen Tablet-Computer. Ob sie darüber hinaus weitere Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Der Wert des Diebesguts kann aufgrund dessen noch nicht beziffert werden. Einer Angestellten eines Spielcasinos gegenüber dem betreffenden Geschäft hatte den Einbruch am Montagmorgen bemerkt und die Polizei alarmiert. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

