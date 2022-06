Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: nach Unfall wird Pedelec-Fahrerin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 18.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Schönbuchallee und dem Mauremer Weg in Schönaich ein Unfall zwischen einem 13-jährigen Fahrradfahrer und einer noch unbekannten Pedelec-Fahrerin. Der 13-Jährige befuhr die Schönbuchallee in Richtung der Verlängerung des Mauremer Wegs. In diesen bog er dann nach links ab. Zeitgleich war eine noch unbekannte Frau mit einem Pedelec im Mauremer Weg unterwegs. Diese wollte die Einmündung zur Schönbuchallee geradeaus in Richtung der Felder passieren. Der 13-Jährige übersah die Frau vermutlich und die beiden stießen zusammen. In der Folge stürzte der Junge. Nach dem sich die Frau nach seinem Befinden erkundigt hatte, radelte sie weiter. Im Nachgang verspürte der Junge Schmerzen und meldete sich bei der Polizei. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 50 Euro belaufen. Zeugen und insbesondere die Pedelec-Fahrerin werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell