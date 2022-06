Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 15-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 15 Jahre alter Radfahrer wurde am Montag gegen 14.45 Uhr bei einem Unfall in der Straße "Malersbuckel" in Weil der Stadt leicht verletzt. Der Jugendliche befuhr die Straße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 295, wobei er vermutlich recht zügig unterwegs war. Beim Befahren einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 78 Jahre alter VW-Lenker erkannte den Radfahrer und hielt an. Der 15-Jährige bremste stark ab, was mutmaßlich dazu führte, dass er stürzte. Anschließend schlitterte er über die Fahrbahn und stieß gegen den PKW. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

