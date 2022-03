Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzstapel vorsätzlich in Brand gesetzt

Elsoff (ots)

Am frühen Morgen des 02.03.2022, gegen 03.35 Uhr kam es entlang der Landesstraße L298 zwischen den Ortschaften Elsoff und Mengerskirchen zu einem Brand von einem Holzstapel. Der ca. 6m breite, 2m hohe und 3m tiefe Holzstapel war für den Abtransport an den Wegerand gerückt worden und wurde den ersten Ermittlungen nach vorsätzlich in Brand gesetzt. Kurze Zeit später kam es im benachbarten Merenberg ebenfalls zu einem vorsätzlichen Brand eines Pferdeunterstandes, so dass der Verdacht besteht, dass beide Brände dem gleichen Täter zuzuordnen sind. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt an der L298 verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der 02663/98050.

