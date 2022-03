POL-PDMT: Pressenachmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Flacht (ots) - Am Montagnachmittag (28.02.2022) war ein silberner Pkw Honda vor einer Bäckerei in der Hauptstraße in Flacht geparkt. Im Zeitraum zwischen 17:30 und 18:30 Uhr beschädigte ein bis dato unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Kfz. Hierbei entstand Sachschaden an der Fahrerseite. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen. Rückfragen bitte an: ...

