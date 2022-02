Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Farbschmierereien auf dem Schulgelände.

Lippe (ots)

Über das vergangene Wochenende (11. - 14. Februar 2022) hinweg richteten Unbekannte Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien auf dem Gelände der Heinz-Sielmann-Schule in der Weerthstraße an. Die Täter beschmierten Wände, Treppen und die Umrandung eines Bolzplatzes mit blauer und weißer Farbe. Hinweise dazu bitte an die Kripo in Lemgo, Telefon 05261/9330.

