Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch beim Caterer.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen (12. - 14. Februar 2022) suchten Einbrecher einen Catering- und Lieferservice in der Walhallastraße heim. Die Täter schlugen eine Glasscheibe ein und suchten in den Geschäftsräumen nach Beute. Fündig wurden sie in Form von Briefmarken und einem geringen Bargeldbetrag. Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell